PRIMA PAGINA Gazzetta su Juve e Inter: "X Factor. Milik, occasione per il -4"

"X Factor". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sugli anticipi disputati nella giornata di ieri e in particolare sui passi falsi di Juventus e Inter. Sia la prima che la seconda della classe non vanno oltre il pareggio e ora rischiano di essere accorciate in classifica da Atalanta e Napoli che mordono alle spalle. Di spalla anche Atalanta e Napoli che hanno l'occasione per accorciare.