PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tensione su Veretout, il Milan stringe"

"Inter 3X2". E' questo il titolo principale presente sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla rivoluzione nerazzurra, partita con l'epurazione di due ex perni della squadra: Icardi e Nainggolan. Ieri Giuseppe Marotta con le sue parole ("Non rientrano nel progetto") li ha di fatto scaricati e adesso si cercano nuovi rinforzi: Conte - si legge - entro dieci giorni vorrebbe avere Lukaku, Dzeko e Barella.



Nuovo rinforzo Juve? - In casa Juventus si attendono nuovi innesti, dopo quelli già ufficializzati di Ramsey, Rabiot e Buffon. Il prossimo della lista dovrebbe essere Matthijs de Ligt, per il quale l'affare sembrerebbe praticamente fatto. Tant'è che La Gazzetta dello Sport di spalla titola: "Juve, de Ligt ha già parlato con Sarri. In settimana può arrivare".



Ancora mercato - Non c'è soltanto spazio per Juventus e Inter sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Spazio anche alla questione legata a Jordan Veretout, uomo mercato, contestato dai tifosi della Fiorentina. "C'è tensione su Veretout nel ritiro viola. Il Milan stringe". Ma sulla Rosea si parla anche della Roma, che ben presto saluterà Stephan El Shaarawy, pronto a sbarcare in Oriente: "Ora la Cina ha un Faraone: El Shaarawy va allo shanghai".