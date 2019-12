PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Ancelotti non vince più"

Sotto l'apertura, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per gli altri anticipi del sabato. A cominciare da quello delle 18. Il Napoli incappa nell'ennesimo pareggio e si salva da un'altra sconfitta solo con uno squillo di Zielinski, che ha annullato il vantaggio dell'Udinese con la firma di Lasagna. E la Rosea titola sull'allenatore azzurro: "Ancelotti non vince più".

KO JUVE - Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che all'Olimpico, contro la Lazio, cade dopo esser passata in vantaggio con la rete di Cristiano Ronaldo. E l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre proprio con questo anticipo in prima pagina, facendo ovviamente riferimento anche alla spettatrice più interessata: "E' super Lazio. Tonfo Juve, l'Inter gode". Il ribaltone biancoceleste viene firmato da Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo nel finale. Decisiva anche l'espulsione comminata a Cuadrado.

SUPER ATALANTA - In zona Champions continua ad orbitare l'Atalanta, che invece sa vincere anche quando nessuno più ci crede. "Un'Atalanta infinita. Va sotto due volte, supera il Verona e ora marcia sullo Shakhtar". Titola così La Gazzetta dello Sport, che ricorda l'ottima posizione degli orobici e il fatto di dover ricorrere al miracolo per superare il turno anche in Champions League. Intanto Gasperini ringrazia Djimsiti, autore della rete decisiva, in pieno recupero, che ha steso l'Hellas, passato due volte in vantaggio.

TOCCA AL MILAN - Dopo le squadre impegnate in Champions, scese in campo tra venerdì sera e ieri, oggi sarà la volta del Milan scendere in campo. Serve una vittoria, ma sul campo del Bologna sarà tutt'altro che facile. Sarà 'derby' tra le due squadre maggiormente interessate a Zlatan Ibrahimovic e La Gazzetta dello Sport non tarda a sottolinearlo anche in prima pagina: "L'ombra di Ibra. Piatek, ultima chance. Sinisa ritrova il Milan e torna in panchina". Sì, ci sarà anche Mihajlovic: quanti incroci a Bologna stasera.