PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Il Napoli col Bologna per rialzarsi"

"Il Napoli col Bologna per rialzarsi". Titola così in uno piccolo stralcio della prima pagina La Gazzetta dello Sport, che invece in primo piano si sofferma su tutt'altro. L'Italia vede un'urna benevola in quel di Bucarest e per Euro2020 pesca Turchia, Svizzera e Galles, evitando i pericoli Francia e Portogallo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sorride e in prima pagina titola: "Meglio di così!". Gli azzurri apriranno la competizione il prossimo 12 giugno proprio contro la nazionale di Senol Gunes e da lì partirù la cavalcata verso il sogno vittoria.

Gli anticipi - Spazio anche agli anticipi sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A cominciare dal derby di Lombardia tra Brescia e Atalanta, vinto nettamente dagli orobici "Con super Pasalic. Riecco l'Atalanta formato Champions. Brescia, sono guai", si legge di spalla. Da Brescia a Genova, altra vittoria esterna: il Genoa ha perso con il Torino di misura. E la Rosea scrive: "L'incornata di Bremer fa ripartire il Toro. Il Genoa resta al palo e in zona retrocessione. Infine uno piccolo stralcio anche sul k.o. interno della Fiorentina con il Lecce: "Festa Lecce a Firenze: crisi Montella".

Bagarre scudetto - La Gazzetta dello Sport si sofferma poi anche sul duello scudetto tra Juventus e Inter e titola: "Sprint Juve-Inter. Con CR7 e Lukaku sfida al fattore S". Perché le prime due della classe giocano entrambe in casa, rispettivamente con Sassuolo e SPAL. Ed entrambe sono chiamate a vincere. Infine c'è spazio anche per il Milan, che oggi giocherà contro il Parma: "Il Milan non aspetta. Piatek a Parma riprova a rompere il digiuno".