PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Lukaku spacca tutto"

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata al nuovo attaccante dell'Inter: "Lukaku spacca tutto". L'ex Manchester United è stato messo sotto torchio da Antonio Conte e dichiara: "Il lavoro qui è durissimo". Ma il belga è già protagonista negli allenamenti nerazzurri, tra sessioni personalizzate ed una dieta ferrea: "Il cibo italiano? Per ora mangio solo insalata". Nel frattempo si allontana dai nerazzurri Edin Dzeko, con la Roma che lo cederà solo in cambio di Mauro Icardi.

Gran Premio Juve - Grandi manovre sull'asse Torino-Montecarlo: il Monaco vuole portare nel principato Daniele Rugani e Blaise Matuidi, Poi la trattativa per Mario Mandzukic, con il Bayern Monaco interessato al croato. Oggi la tradizionale festa di Villar Perosa.



Milan, parte lo sprint per Correa - Taglio basso dedicato al mercato del Milan, che prova a chiudere il colpo Angel Correa dall'Atletico Madrid. Secondo la rosea i rossoneri sarebbero in dirittura d'arrivo per l'argentino, mentre Andrè Silva sarebbe vicino al Valencia.