PRIMA PAGINA - Gazzetta trepida per il debutto Juve: "Benvenuti a Sarriland!"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla Juventus che oggi alle 13.30 scenderà in campo per la prima volta in questa stagione per l'amichevole contro il Tottenham: "Benvenuti a Sarriland", titola la rosea che poi riporta le parole del tecnico bianconero: "Serve il tocco magico dell'allenatore per cambiare la mentalità alla squadra: "Voglio vedere un'identità, se ti diverti riesci a dare di più. CR7? A sinistra. Mai la difesa a tre, neanche con de Ligt".



CONTE IN TACKLE - Nel taglio alto dell'edizione odierna inoltre c'è spazio per l'Inter, sconfitta 1-0 dal Manchester United: "Già bocciato Perisic e insiste per Lukaku", il titolo scelto dal quotidiano che poi sottolinea: "Il tecnico mette il croato sul mercato: "Non è adatto a fare il ruolo che gli chiedo". No a 65 milioni per il belga: ora tocca a Zhang". Nello spazio sotto infine si parla anche di Milan: "E' nata la stella Bennacer. L'algerino ha colpito tutti: un guerriero di qualità per Giampaolo".