PRIMA PAGINA - CdN: "Spalletti, noi più concreti del Napoli di Sarri"

"Napoli-Lazio promette spettacolo al Maradona. Spalletti contro Sarri: 'Noi siamo più concreti'". Così in apertura l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che si proietta verso la sfida di questa sera: da una parte Sarri, il tecnico che prima di Spalletti aveva tentato l'assalto allo Scudetto in azzurro, e dall'altra Luciano, che "con qualche scelta discutibile presa sulla panchina dell'Inter proprio nel match contro la Juve" consegnò in maniera inequivocabile il titolo della stagione 2017-2018 ai bianconeri.