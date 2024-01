PRIMA PAGINA - CdS Campania: "12 milioni per Ngonge"

"Il Napoli tratta l'ala del Verona. De Laurentiis cerca il belga e rilancia per Samardzic".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica la prima pagina al mercato del Napoli: "12 milioni per Ngonge. Il Napoli tratta l'ala del Verona. De Laurentiis cerca il belga e rilancia per Samardzic. E' stato chiesto all'Udinese anche Perez, difensore argentino. Contatti per Barak, si lavora sul prestito".