PRIMA PAGINA - CdS Campania: "ADL scatenato: Ngonge e altri due"

"De Laurentiis scatenato annuncia il terzo colpo e non si ferma".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura in prima pagina al mercato del Napoli: "Ngonge e altri due". "De Laurentiis scatenato annuncia il terzo colpo e non si ferma. Il Napoli chiude per l'attaccante del Verona: è costato 18 milioni più bonus. Avanza Barak. Nuova offerta dell'Al-Shabab per Politano".