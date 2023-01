PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Blitz per Ounahi"

"Il club di De Laurentiis vuole acquistarlo subito e portarlo a giugno in Italia".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che prova ad anticipare un colpo di mercato per la prossima stagione: "Blitz per Ounahi. Il Napoli si lancia sul centrocampista marocchino dell'Angers. Il club di De Laurentiis vuole acquistarlo subito e portarlo a giugno in Italia. In Francia di parla di trattativa in fase avanzata. Intanto Kvara e Osimhen si preparano per l'Inter". Ancora mercato in taglio alto con la Salernitana che potrebbe compiere un clamoroso colpo: "Salerno aspetta Isco".