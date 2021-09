PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Brivido Ospina: Napoli in ansia"

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A LEGA PRO, GHIRELLI: "BIGLIETTI A 1 EURO PER FAR RINNAMORARE I TIFOSI DELLO STADIO" "Lo stesso problema di Napoli-Juventus si è avuto per Modena-Reggiana, anche in quel caso la vendita dei biglietti è ripresa dopo la sospensione". "Lo stesso problema di Napoli-Juventus si è avuto per Modena-Reggiana, anche in quel caso la vendita dei biglietti è ripresa dopo la sospensione".