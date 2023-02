PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Coperti d’oro”

“Coperti d’oro”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Coperti d’oro”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Una squadra che raccoglie applausi e garantisce anche notevoli ricavi. Napoli, la Champions ha già portato in banca 66,7 milioni. Non solo i soldi legati al possibile terzo scudetto: l'Europa diventa un'altra fonte di profitti per tenere i big e comprare i nuovi Osi e Kvara".