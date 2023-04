PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Dipende da loro"

"Osi e Kvara, 39 gol e 21 assist: Napoli aspetta un altro regalo".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, dedica l'apertura in prima pagina a Kvaratskhelia e Osimhen: "Dipende da loro. Osi e Kvara, 39 gol e 21 assist: Napoli aspetta un altro regalo. Champions, domani al Maradona arriva il Milan: in palio la semifinale". Di spalla si legge: "Victor, Khvicha e 54.000 tifosi per rovesciare lo 0-1 di San Siro. Gioca Juan Jesus. Nodo Ndombele".