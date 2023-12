PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Maledizione. Errore di arbitro e VAR sul gol di Simeone”

"Maledizione. Crollo Napoli: fuori dalla Coppa Italia" titola l'edizione campana odierna del Corriere dello Sport

© foto di Davide Baratto

"Maledizione. Crollo Napoli: fuori dalla Coppa Italia" titola l'edizione campana odierna del Corriere dello Sport, per raccontare la disfatta del Napoli per 0-4 contro il Frosinone. In spalla spazio alle vicende tanto discusse su arbitri e VAR "Arbitri e VAR, è crisi del settimo anno". In taglio basso, spazio al ritorno di Walter Sabatini come dg della Salernitana "Salernitana, torna Sabatini". Di seguito la prima pagina completa