PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, altro oro"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che accresce il valore della sua rosa: "Napoli, altro oro. Osimhen, Kvara, Kim e Anguissa valgono 258,5 milioni in più. Le scelte vincenti di De Laurentiis e il lavoro speciale di Spalletti: anche il bilancio produce numeri da scudetto". In taglio basso spazio alla Salernitana e al suo leader tra i pali: "Salerno canta con Ochoa".