"Il nigeriano vuole provare a rientrare sabato a Bergamo: Mazzarri aspetta".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina in taglio basso: "Napoli, lo scatto di Osimhen. Il nigeriano vuole provare a rientrare sabato a Bergamo: Mazzarri aspetta. In porta giocherà Gollini. A sinistra c'è Olivera".