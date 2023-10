"Concediamo poco, ma subiamo ancora troppi gol".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Rudi Garcia in vista della Fiorentina: "Non è ancora il mio Napoli. Concediamo poco, ma subiamo ancora troppi gol. Da Lindstrom mi aspetto qualcosa di più. Ora battiamo la Viola per restare terzi".