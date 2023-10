"Napoli, tutte le chiavi per la rimonta".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura in prima pagina al Napoli: "Perché è ancora da scudetto. Napoli, tutte le chiavi per la rimonta". A centro pagina spazio alla Juventus: "Il rumore delle Juve". In taglio basso il rinnovo di Fagioli in casa Juve: "Fagioli firma per ripartire".