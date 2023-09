PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Tocca a Rudi"

"Osimhen, Kvara e Politano per battere anche la Lazio".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che sfida al Maradona la Lazio: "Tocca a Rudi. Osimhen, Kvara e Politano per battere anche la Lazio". Spazio anche alle dichiarazioni di Garcia alla vigilia della sfida: "Napoli a quota 9. La carica del francese: 'Voglio la terza vittoria consecutiva. Lindstrom? Un talento in più".