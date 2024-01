PRIMA PAGINA - CdS annuncia: "Napoli, svolta Samardzic"

"Subito botti". Così in apertura il Corriere dello Sport, che dedica la sua prima pagina dell'anno al mercato, che in Italia è pronto a partire

"Subito botti". Così in apertura il Corriere dello Sport, che dedica la sua prima pagina dell'anno al mercato, che in Italia è pronto a partire con i primi colpi. L'Inter è ad un passo dal canadese Buchanan del Brugge, mentre il Napoli è in chiusura per Samardzic dell'Udinese. Ma non è finita qui, con i campani che sono pronti a cambiare ancora per rimettere sui binari giusti una stagione nata storta.

"Roma, l'appello di Mourinho" - Spazio anche per la Roma in taglio basso, con il messaggio del tecnico portoghese fatto pervenire a società e squadra. Mou ha tre obiettivi, raggiungere la Champions e le finali di Europa League e Coppa Italia. E intanto domani ecco la Cremonese.