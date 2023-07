PRIMA PAGINA - CdS apre con la Juventus: "Lukaku per forza"

TuttoNapoli.net

"Lukaku per forza". La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al caso che ha stravolto il mercato italiano: il quotidiano ribadisce la volontà del calciatore, ovvero sposare la causa bianconera. "Triennale pronto per Big Rom, che lotta con il Chelsea e agita i social - si legge -. Vuole solo la Juve: Giuntoli accelera, Allegri lo aspetta negli States".

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro dal palco del Napoli Summer Village di Dimaro: chi vuole rimanere in azzurro dovrà andare incontro alla società. Un chiaro messaggio a Osimhen, Zielinski e Lozano, i tre giocatori che attualmente stanno trattando per il rinnovo di contratto.