PRIMA PAGINA - CdS: "Avanti Max!"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria in Champions League della Juventus: "Avanti Max! Un altro 1-0 per Allegri: Juve a punteggio pieno, ipotecati gli ottavi". A centro pagina spazio alla sconfitta dell'Atalanta subita a Old Trafford: "Atalanta dalla gioia alla beffa: la rimonta United (3-2) firmata da CR7". In taglio basso spazio alle squadre impegnate oggi in Europa e Conference League: "Lazio, la guerra di Sarri".