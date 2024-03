PRIMA PAGINA - CdS: "Calzona, tre mesi per tenersi il Napoli"

"Ha fatto 7 punti in tre gare e ha rigenerato la squadra. Domani il Toro, poi il Barça".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i piani futuri della Juventus: "Signora il conto". A centro pagina spazio a Calzona e al Napoli: "Calzona, tre mesi per tenersi il Napoli. Ha fatto 7 punti in tre gare e ha rigenerato la squadra. Domani il Toro, poi il Barça". Sempre al centro spazio ai risultati del ritorno degli ottavi di Champions e alla crisi della Lazio: "Ancelotti e Guardiola ai quarti". "Sarri e Lotito si allontanano: il futuro è incerto".