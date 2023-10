PRIMA PAGINA - CdS: "Caos Napoli: Conte rifiuta e spiazza ADL"

Il Corriere dello Sport in prima pagina si è soffermato anche sul Napoli, alle prese con un possibile cambio in panchina dopo i recenti risultati

Il Corriere dello Sport in prima pagina si è soffermato anche sul Napoli, alle prese con un possibile cambio in panchina dopo i recenti risultati. La società partenopea ha sondato il terreno per Antonio Conte, che tuttavia ha rifiutato la proposta azzurra spiazzando Aurelio De Laurentiis. Il tecnico preferisce godersi la propria famiglia, rimandando dunque il rientro in panchina. Il patron azzurro allora ha chiamato a raccolta i leader del Napoli, chiedendo un aiuto alla squadra in questo momento delicato.