PRIMA PAGINA - CdS: "Clamoroso, Mourinho rischia: pronti a cacciarlo"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con un clamoroso possibile scenario in casa Roma: "Pronti a cacciarlo. Mourinho rischia: Friedkin intende esonerarlo se la Roma perde a Cagliari". A centro pagina le controanalisi di Pogba: "Doping confermato: Pogba rischia 2 anni". In taglio basso spazio alle milanesi in campo oggi: "Inter e Milan, riparte il derby".