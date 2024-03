PRIMA PAGINA - CdS: "Domani Acerbi sarà ascoltato dalla Procura"

"L'interista risponderà alle accuse di Juan Jesus: il verdetto prima del prossimo turno di Serie A"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il piano di rilancio della Juventus: "Vera Juve in tre anni". A centro pagina spazio al caso Acerbi-Juan Jesus: "Domani Acerbi sarà ascoltato dalla Procura. L'interista risponderà alle accuse di Juan Jesus: il verdetto prima del prossimo turno di Serie A". In taglio basso spazzio alla Nazionale che affronta stasera il Venezuela in amichevole e alle parole de Ct: "Spalletti: Un'Italia alla Sinner". Di spalla la Lazio del nuovo corso Tudor che fa prove di cambio modulo: "Tudor rivoluziona la Lazio subito e prova il 3-4-2-1".