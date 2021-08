PRIMA PAGINA - CdS: "Due turni a Osi, rabbia Napoli: ricorso pronto"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Due turni a Osi, rabbia Napoli: ricorso pronto. Nel dispositivo si parla di schiaffo per questo la pena è stata raddoppiata". Apertura dedica al colpo di mercato dell'Inter in arrivo in attacco: "Inter, Inzaghi ha il suo Correa. Zhang paga 30 milioni e il Tucu torna da Simone". In taglio basso spazio al mercato dei prossimi avversari del Napoli: "Colpo Genoa: Maksimovic".