PRIMA PAGINA - CdS: "Garcia studia: tentazione per il derby"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'ex viola Vlahovic che affronterà domenica la Fiorentina: "Il caro Dusan". Di spalla spazio ad un possibile cambio tattico del Napoli: "Garcia studia: tentazione per il derby. Sabato a Salerno il tecnico potrebbe scegliere dall'inizio il modulo apprezzato nella ripresa con il Milan: Zielinski trequartista". In taglio alto le dichiarazioni di Papa Francesco: "Tra Maradona e Messi il Papa benedice Pelé".