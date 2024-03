PRIMA PAGINA - Cds: "Il Diavolo è Di Bello! ADL, ricorso contro la Juve"

"Il diavolo è Di Bello", titola il Corriere dello Sport per raccontare della gara tra Lazio e Milan finita 0-1 e soprattutto in rissa

"Il diavolo è Di Bello", titola il Corriere dello Sport per raccontare della gara tra Lazio e Milan finita 0-1 e soprattutto in rissa con Sarri furioso e le proteste di Lotito nel post-partita. "Rigore negato e 3 rossi", titola il quotidiano sportivo in merito agli episodi. Di spalla la Roma che cerca oggi la sesta vittoria con De Rossi e ADL "ricordo contro la Juve" con la possibilità di un'azione a Uefa e Fifa per escludere i bianconeri dal mondiale per club. Di seguito la prima pagina completa