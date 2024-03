PRIMA PAGINA - Cds: "Il Napoli in ginocchio"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina parlando della pesante sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta: "Il Napoli in ginocchio"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina parlando della pesante sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta: "Il Napoli in ginocchio". Il sommario: "Addio sogni Champions: l'Atalanta sbanca il Maradona (0-3)". L'apertura al centro è riservata alla sconfitta della Juventus contro la Lazio: "Minimo Max".

Il commento in alto al box: "La nuova Lazio di Igor batte Allegri (1-0)". In spalla spazio alla vittoria dei rossoneri sulla Fiorentina: "Colpo Milan a Firenze: fenomeno Leao (1-2)". In taglio basso spazio anche ai nerazzurri di Simone Inzaghi: "Inter, è countdown scudetto".