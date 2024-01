PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli si gioca 150 milioni"

"Il Napoli si gioca 150 milioni. Dal Mondiale per club alla Champions: in palio in 4 mesi soldi e prestigio".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il big match di domenica tra Inter e Juventus: "Prova a prendermi". In taglio alto spazio al mercato: "Scatto Fiorentina: arriva Belotti". "Roma, è Baldanzi l'ultimo colpo". Di spalla il Napoli con la missioni che deve compiere Walter Mazzarri: "Il Napoli si gioca 150 milioni. Dal Mondiale per club alla Champions: in palio in 4 mesi soldi e prestigio. Mazzarri aspetta il ritorno di tutti i big per rilanciarsi".