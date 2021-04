PRIMA PAGINA - CdS: "Incubo Covid su Juventus-Napoli"

Si giocherà domani il recupero tra Juventus e Napoli della tanto discussa gara della terza giornata di andata, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamane con il titolo: "Incubo Covid su Juve-Napoli". Terzo caso di positività nel gruppo bianconero dopo Bonucci e Demiral, con il club che ora è ansia per la risposta del tampone molecolare a cui il giocatore verrà sottoposto oggi. Nel frattempo rientrano in gruppo Dybala, McKennie e Arthur.

Lukaku si prepara a scrivere la storia - In attesa del recupero con il Sassuolo di domani, l'Inter si gode Lukaku ed i suoi numeri. Mancano quattro reti al belga per raggiungere quota 30 reti stagionali per la seconda volta consecutiva. Prima di lui in maglia nerazzurra ci sono riusciti solamente Meazza e Nyers. Numeri importanti per l'attaccante di Antonio Conte, che a lui affiderà le chiavi dell'attacco anche contro i neroverdi.

Ibra resta al Milan, c'è il si fino al 2022 - Taglio alto per il Milan e per il rinnovo con Zlatan Ibrahimovic. Raggiunta l'intesa tra il club rossonero e l'attaccante svedese, con un ingaggio da sette milioni di euro. Andrà così oltre i 40 anni, dato che li compirà il prossimo ottobre.