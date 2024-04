PRIMA PAGINA - CdS: "Inter, scudetto in tasca"

TuttoNapoli.net

"Inter, scudetto in tasca" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Empoli ko, battuto 2-0 a San Siro: in gol Dimarco e Sanchez. Con la vittoria di ieri sera Inzaghi vola a +14 sul Milan. Il Bologna mette pressione alla Juventus, dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana, salendo in classifica a -2 dalla Juventus. Si ferma la Roma di De Rossi, 0-0 a Lecce.