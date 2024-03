PRIMA PAGINA - CdS: "Inter sotto shock, Osimhen ci crede"

TuttoNapoli.net

"Max si sente Super", è il titolo scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport per parlare della Juventus di Allegri e della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: "Più bassa la quota: alla Juve potrebbero bastare solo 2 vittorie". Il giornale romano si proietta anche al sorteggio dei quarti di Europa e Conference League in programma oggi, ma anche alla giornata di Serie A che vede in agenda il big match tra Inter e Napoli.

Juventus - Max si sente Super. Più bassa la quota: alla Juve potrebbero bastare solo 2 vittorie

Europa e Conference League - Inglesi, no please

Serie A - Inter sotto shock, Osi ci crede. Il Bologna a Empoli: c'è Odgaard