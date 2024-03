PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, ti soffio Sudakov. ADL prova a beffare Giuntoli"

"Il Napoli all'assalto: ora vuole il gioiello dello Shakhtar".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con una bomba di mercato: "Juve, ti soffio Sudakov. De Laurentiis prova a beffare Giuntoli. Il Napoli all'assalto: ora vuole il gioiello dello Shakhtar". In taglio alto spazio al caso Acerbi-Juan Jesus: "Acerbi, quale verità". Di spalla il lutto che ha colpito la Fiorentina con la morte di Joe Barone: "Ciao, Giuseppe". In taglio basso spazio alla replica di Dybala alle parole di Totti: "Dybala, c'è la risposta".