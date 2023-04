PRIMA PAGINA - CdS: "Kvara a casa Leao: è la notte degli artisti"

"Osimhen ko, Elmas falso 9. Krunic e Tonali con Bennacer".

"Kvara a casa Leao: è la notte degli artisti", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Milan-Napoli primo round (21), San Siro sold out. Osimhen ko, Elmas falso 9. Krunic e Tonali con Bennacer". In apertura spazio all'Inter che vince 2-0 a Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Champions: "Inzaghissimo". In taglio basso notizia di mercato in casa Roma: "Roma, Smalling rinnova".