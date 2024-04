PRIMA PAGINA - Cds: "L'Inter ha fretta"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina parlando dell'imminente vittoria del campionato da parte dei nerazzurri: "L'Inter ha fretta"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina parlando dell'imminente vittoria del campionato da parte dei nerazzurri: "L'Inter ha fretta". Il sommario: "Inzaghi vuole chiudere nel derby il discorso scudetto". In taglio basso spazio alla situazione dei bianconeri di Max Allegri: "Juve, la Champions in pugno". In spalla, un box è riservato al big match di Champions tra Real Madrid e Manchester City: "Ancelotti-Pep sfida galattica".