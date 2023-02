PRIMA PAGINA - CdS: "L'Inter litiga, Napoli a +15"

"Champions come un derby", l'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Milan apre gli ottavi di Champions

"L'Inter litiga, Napoli a +15" - La squadra di Inzaghi non va oltre lo 0-0 a Marassi con la Sampdoria. Inoltre sono nate scintille in campo tra Lukaku e Barella, che non se le sono proprio mandate a dire. Napoli ormai irraggiungibile a quota +15 punti, per lo Scudetto il dado ormai è tratto.

"Jankto: Sono gay e ve lo dico" - In un video emozionante il giocatore ex Sampdoria si confessa: "Voglio essere libero come gli altri e vivere felice".