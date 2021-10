PRIMA PAGINA - CdS: "L'Inter si riaccende"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con i risultati delle milanesi in Champions League: "L'Inter si riaccende. Dzeko e Vidal protagonisti, Inzaghi torna il corsa per gli ottavi. Milan battuto dal Porto (1-0), è il terzo ko: eliminazione vicina". Di spalla spazio al possibile divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icard, che potrebbe anche lasciare il Psg: "Il mondo perduto di Maurito". In basso spazio alla pena ridotta per il presidente della Lazio: "Tamponi, Lotito riabilitato".