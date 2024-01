PRIMA PAGINA - Cds: "Max, corsia di sorpasso"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla Juventus

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla Juventus e Allegri "Max, corsia di sorpasso. Missione Allegri: primo posto in sei giorni". In spalla, spazio all'Inter e a Inzaghi "Inzaghi in pole, se vince la Supercoppa è record". In taglio basso, spazio alla Roma e all'Atalanta "La Roma è in crisi, arriva Friedkin" "Atalanta, colpo Champions".