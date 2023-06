PRIMA PAGINA - CdS: "Mossa ADL: incontro con Sousa"

"Vertice segreto con l'allenatore della Salernitana: può liberarsi pagando un milione di penale".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dell'Inter in finale di Champions League: "Così no. Guardiola alza la Champions, ma i nerazzurri escono tra gli applausi: 1-0". Di spalla spazio al nuovo allenatore del Napoli: "Mossa ADL: incontro con Sousa. Vertice segreto con l'allenatore della Salernitana: può liberarsi pagando un milione di penale". Sempre di spalla ancora il mercato degli allenatori: "Mourinho e Allegri no all'Arabia".