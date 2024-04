PRIMA PAGINA - Cds: "Napoli, a Monza tifosi muti per amore"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina agli azzurri: "Napoli, a Monza tifosi muti per amore"

Il commento in alto al box: "Calzona a caccia di riscatto, singolare protesta nel settore ospiti". L'apertura al centro è riservata al successo dei giallorossi guidati da De Rossi: "La Roma addosso". Il sommario: "Batte la Lazio e ora pressa Motta e Allegri". Spazio anche alla vittoria dei rossoneri: "Show a San Siro (3-0). Il Milan fa 7, furia Lecce".