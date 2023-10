PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, ADL da presidente a motivatore"

"In giornata, o al massimo domani, il numero uno parla al gruppo al completo. Poi viaggerà con la squadra".

"Napoli, ADL da presidente a motivatore", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "In giornata, o al massimo domani, il numero uno parla al gruppo al completo. Poi viaggerà con la squadra. Osimhen out: Simeone in vantaggio". In apertura spazio allo scandalo scommesse che arriva in Parlamento: "Assalto al calcio". In taglio basso spazio alla sfida tra Milan e Juventus: "Milan-Juve a eliminazione".