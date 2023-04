PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, festa pronta ma è caos sul rinvio"

"Arriverà solo oggi la decisione sulla partita con la Salernitana: il prefetto vuole che si giochi domenica alle 12.30 o alle 15 per motivi di ordine pubblico".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter che batte la Juve in semifinale ed l'elimina la Juve dalla Coppa Italia: "Simone boccia Max". In taglio alto spazio agli azzurri di Spalletti: "Napoli, festa pronta ma è caos sul rinvio. Arriverà solo oggi la decisione sulla partita con la Salernitana: il prefetto vuole che si giochi domenica alle 12.30 o alle 15 per motivi di ordine pubblico. I malumori della Lega e delle tv".