PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, meno male che c'è il gol"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus a Firenze: "Tostissima". A centro pagina spazio alla rimonta nel recupero della Roma contro il Lecce: "Azmoun e Lukaku: la Roma è infinita". In taglio basso il Napoli che trova le reti anche senza Osimhen: "Napoli, meno male che c'è il gol. Ventiquattro reti in A e 5 in Champions: finora solo una partita a secco".