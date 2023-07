PRIMA PAGINA - CdS: “Napoli, rilancio per Koop”

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna lascia ampio spazio al calciomercato. In apertura le dichiarazioni di Lukaku sul suo possibile futuro alla Juve: "Il bluff di Lukaku". A centro pagina spazio anche all'Inter e ai suoi acquisti in mezzo al campo: "Frattesi più Samardzic: il centrocampo migliore". Nel taglio basso spazio anche a Napoli "Napoli, rilancio per Koop" e Roma "Roma, Mourinho furioso".