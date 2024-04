PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli riparte da Manna. ADL ha scelto in casa Juve"

"Riparte da Manna". De Laurentiis per il ruolo di ds ha scelto a casa Juve

"Riparte da Manna". De Laurentiis per il ruolo di ds ha scelto a casa Juve. Un colpo nello stile del numero uno partenopeo, all'improvviso e scegliendo una figura non scontata viste le voci delle ultime settimane. Sarà dunque Manna il primo tassello del nuovo Napoli, che cambierà molto in estate.

"Alla Allegri". Titolo breve ma incisivo quello della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport, per celebrare il successo per 2-0 ottenuto dalla Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Battuta la Lazio di Tudor, grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Juve spietata come esige l'idea di calcio del suo tecnico: finale a un passo.