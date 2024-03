PRIMA PAGINA - Cds: "Osi spaventa la Juve"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina al match tra Napoli e Juventus: "Osi spaventa la Juve"

Nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina al match tra Napoli e Juventus: "Osi spaventa la Juve". Il commento in alto al box cita: "Napoli, in 54.000 per la rimonta Champions". L'apertura è dedicata allo stop di un mese inflitto dal designatore degli arbitri Rocchi ai danni di Di Bello, dopo la direzione di Lazio-Milan: "Squalificato. Di Bello rientra in A solo a maggio". In spalla, spazio alla vittoria dei giallorossi contro il Monza: "La Roma straripa: De Rossi è quinto".

