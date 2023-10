PRIMA PAGINA - CdS: "Osimhen ko, Napoli in ansia"

"Fermato ieri per precauzione: in tre anni ha già saltato 19 partite per problemi in Nazionale".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caso scommesso che ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo: "Saltano gli Europei". In taglio basso spazio all'infortunio del centravanti azzurro: "Osimhen ko, Napoli in ansia. Fermato ieri per precauzione: in tre anni ha già saltato 19 partite per problemi in Nazionale". Spazio anche per Kvaratskhelia: "Kvara, altro gol e nuova esultanza con la Georgia".