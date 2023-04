PRIMA PAGINA - CdS: "Pronti a spostare Napoli-Salernitana"

"Decide il Ministero se ci sono motivi di ordine pubblico".

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Incrocio finale". In taglio alto l'apertura allo spostamento di Napoli-Salernitana del presidente di Lega Casini: "Pronti a spostare. Decide il Ministero se ci sono motivi di ordine pubblico". A centro pagina spazio anche per la Roma, vincitrice della Coppa Italia Primavera, e dei cambiamenti previsti per i campionati giovanili dalla prossima stagione: "Quote azzurre in Primavera".